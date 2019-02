Etna in eruzione, è allarme cenere su agrumi ortaggi: “sono invendibili”

21 Febbraio 2019 20:05

Allarme per agrumi e ortaggi in Sicilia: la cenere dell’Etna danneggia le coltivazioni

Cresce la preoccupazione dei produttori agricoli in Sicilia per l’emissione di cenere lavica dall’Etna. La polvere nera, propagatasi col vento, ha raggiunto le coltivazioni di agrumi e ortaggi prossimi alla raccolta, causando ingenti danni alle coltivazioni, che di fatto, diventano invendibili. Coldiretti sta monitorando con attenzione la ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna, dal momento che la cenere blocca anche la maturazione dei frutti. “Un evento che – sottolinea – e’ gia’ avvenuto in altre occasioni nel passato con le polveri che hanno macchiato e bloccato della maturazione dei frutti. Molto dipende ora dall’attivita’ del vulcano ed anche dalle condizioni meteo”.

