Estorsione a imprenditori edili: 2 arresti in Calabria

14 Febbraio 2019 07:32

Estorsione, Calabria: i due indagati, bloccati a Vibo Valentia e a Gerocarne, avrebbero taglieggiato due imprenditori edili

E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, in Vibo Valentia e Gerocarne, un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due soggetti, ritenuti responsabili di tentata estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso in danno di due imprenditori edili vibonesi che stavano eseguendo, nel febbraio 2018, un lavoro per ripristino delle condutture fognarie nel capoluogo. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Serra San Bruno e coordinate dalla DDA di Catanzaro. I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 del 14 febbraio 2019 presso il Comando Provinciale di Vibo Valentia.

Valuta questo articolo