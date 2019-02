Erosione costiera a Messina: Musumeci lancia il “contratto di costa”

20 Febbraio 2019 19:00

Erosione costiera a Messina: Musumeci presenta il “Contratto di Costa- Tirreno 1”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci venerdì prossimo, alle 15, nel salone del cinema comunale di Patti, a Messina, presentarà il “Contratto di Costa-Tirreno 1”. Il documento, realizzato dall’ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione, riguarda gli interventi per contrastare l’erosione costiera lungo 80 chilometri del litorale di Messina, ricadenti in 14 Comuni. Previsti la partecipazione dell’assessore regionale del Territorio e ambiente Toto Cordaro; dei docenti delle università di Messina e Catania, Giovanni Randazzo ed Enrico Foti; di Maurizio Ferla dell’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, e del direttore della struttura commissariale, Maurizio Croce. Concluderà i lavori il presidente Musumeci.

