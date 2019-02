Ermal Meta in concerto in Sicilia: tappa a Catania e Palermo [INFO UTILI]

4 Febbraio 2019 13:49

Ermal Meta in concerto a Catania e Palermo: ultimi biglietti disponibili

È partito il countdown per i due concerti in Sicilia di Ermal Meta affiancato dagli GnuQuartet, in attesa anche di rivederlo sul palco di Sanremo come ospite nel duetto con Simone Cristicchi.

Ancora pochissimi i biglietti disponibili per i live di lunedì 11 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania (ore 21) e di martedì 12 febbraio a Palermo, Teatro Al Massimo (ore 21), con l’organizzazione di Puntoeacapo.

Per il tour teatrale – partito sabato 2 febbraio da Milano – le sue canzoni vestiranno nuovi ed esclusivi abiti da sera cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, entreranno in “punta di fioretto” in molti tra i Teatri più belli d’Italia.Questa la costante, il fil rouge che unisce la musica dal vivo di Ermal Meta, in qualsiasi versione la si ascolti: la bellezza… colei che ci salverà.

L’opening sarà affidato al giovane cantautore Cordio, nato e cresciuto a Catania, in radio con il singolo “La nostra vita” presentato a Sanremo Giovani.

