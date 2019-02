Emergenza abitativa a Cosenza, Orrico: “rivedere le priorità della città”

18 Febbraio 2019 19:02

Cosenza, Orrico: “nella città che ambisce a diventare una capitale europea, o quantomeno ad assicurare standard europei di vivibilità, il problema dell’emergenza abitativa resta inchiodato al palo”

“Nella città che ambisce a diventare una capitale europea, o quantomeno ad assicurare standard europei di vivibilità, il problema dell’emergenza abitativa resta inchiodato al palo e, nonostante i numerosi tavoli istituzionali, rimane irrisolto. Possibile che la questione dell’accesso alla casa e della tutela delle persone meno abbienti sia marginale rispetto alle altre priorità di Cosenza?”. Lo afferma in una nota la portavoce del M5S alla Camera dei deputati Anna Laura Orrico. “Costi di mercato spesso proibitivi, speculazioni edilizie e crisi economica –aggiunge la Orrico- desertificano le condizioni di sopravvivenza per le fasce più deboli del nostro già claudicante tessuto sociale.

Mi stupisce pertanto quanto appreso dagli organi di stampa in relazione agli impegni assunti nel merito da tutti gli attori istituzionali competenti, che paiono invece risultare disattesi nonostante le pregresse intenzioni manifestate. Ritengo che la questione portata avanti dai Comitati che da anni si battono sul tema meriti un doveroso, indispensabile, intervento e approfondimento poiché riguarda centinaia di persone e fra queste moltissimi minori e soggetti considerati fragili. Auspico, quindi, e sollecito un ulteriore sforzo istituzionale ed un approccio partecipato fatto di collaborazione, discussione e confronto al fine di trovare soluzioni idonee ed evitare così che l’emergenza deflagri causando tensioni sociali, altrimenti evitabili, in ragione delle circostanze critiche. Come parlamentare rinnovo, inoltre, -conclude la deputata del Movimento 5 stelle- la mia disponibilità alla mediazione ed al dialogo per una vicenda a mio avviso preoccupante considerato che la problematica, erroneamente attribuita ad una esclusiva platea di ‘ultimi’, si sta drammaticamente allargando coinvolgendo un numero crescente di cittadini”.

