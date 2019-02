Elezioni, entro l’anno al voto in sei Regioni: c’è anche la Calabria, Sardegna oggi alle urne

24 Febbraio 2019 14:09

Elezioni regionali, Sardegna oggi al voto: sei in totale le Regioni in cui entro l’anno si voterà per eleggere il presidente e il consiglio regionale. C’è anche la Calabria

Al via il nuovo round di elezioni regionali. Sei in totale le regioni d’Italia dove si torna al voto per eleggere il Presidente e i consiglieri regionali. A dare il via è stato l’Abruzzo, le elezioni del 10 febbraio scorso hanno consegnato la vittoria al centrodestra. Oggi invece è il turno della Sardegna. A chiudere la tornata elettorale, tra novembre e dicembre, sarà, salvo ulteriori proroghe, l’Emilia Romagna.

La terza regione chiamata al voto è la Basilicata: le elezioni sono in programma il prossimo 24 marzo. Nel 2013 è stato eletto Marcello Pittella, governatore sospeso a luglio, in applicazione della legge Severino, a seguito di un’inchiesta sulla sanità regionale. Pittella ha lasciato l’incarico il 24 gennaio scorso. La vicepresidente della Giunta Regionale Franconi, che guida la Basilicata dal luglio scorso, aveva indetto le elezioni a maggio, in concomitanza con le elezioni europee, ma il Tar ha accolto il ricorso presentato dal M5S.

La quarta Regione ad andare al voto sarà il Piemonte: in assenza di un decreto ufficiale che stabilisca il giorno delle urne, la data più accreditata al momento è quella del 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee. Il governatore uscente è Sergio Chiamparino.

Tra le Regioni che andranno al voto a fine anno, c’è anche la Calabria: al momento non è stata indicata alcuna data ufficiale, ma è altamente probabile che si andrà al voto nel mese di novembre, a scadenza naturale del mandato del governatore Oliverio. Oliverio è stato eletto il 23 novembre del 2014, dopo le dimissioni di Giuseppe Scopelliti, a seguito di vicende giudiziarie a suo carico. Anche Oliverio è rimasto coinvolto in vicende giudiziarie: lo scorso dicembre la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha disposto l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore a suo carico, dopo l’inchiesta “Lande Desolate”.

Il round delle regionali si concluderà con il voto dell’Emilia Romagna: le scorse consultazioni sono state vinte da Stefano Bonaccini e, salvo diverse disposizioni, le elezioni dovrebbero tenersi nel novembre del 2019.

