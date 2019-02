Elezioni provinciali Cosenza, Santelli: “grande risultato di Forza Italia”

25 Febbraio 2019 21:02

Elezioni provinciali Cosenza, Santelli: “siamo enormemente soddisfatti per il bellissimo risultato ottenuto nelle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza e rivolgiamo gli auguri di buon lavoro ai nostri quattro eletti”

“Siamo enormemente soddisfatti per il bellissimo risultato ottenuto nelle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza e rivolgiamo gli auguri di buon lavoro ai nostri quattro eletti”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria.

“Pur trattandosi di elezioni di secondo grado – afferma Santelli – non possiamo non mettere in evidenza come la nostra lista abbia ottenuto un consenso stratificato nella provincia e sia risultata la prima nell’area urbana di Cosenza. Il nostro partito è in continua e costante crescita su tutto il territorio calabrese – aggiunge ancora Jole Santelli – con un trend rassicurante dovuto all’impegno e alla testimonianza dei dirigenti, dei giovani e di tutti gli amministratori, di maggioranza e opposizione, impegnati in una quotidiana e generosa azione sui temi che interessano la cittadinanza”.

