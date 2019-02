Spaccio di droga e minori: tavolo in Prefettura a Messina

27 Febbraio 2019 12:09

Droga e minori: tavolo in Prefettura a Messina

Vertice in Prefettura a Messina, questo pomeriggio alle 17, con focus sulle misure per contrastare e prevenire l’uso di droghe nei minori. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, prenderanno parte il presidente del Tribunale dei Minorenni, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i vertici delle Forze dell’Ordine, l’assessore ai Servizi Sociali e di dirigente del Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Messina. Parteciperanno inoltre l’Ufficio scolastico provinciale e per l’Asp, il Dirigente del Dipartimento Salute Mentale e rappresentanti del Ser.T-Servizio Tossicodipendenze, Consultori familiari e Neuropsichiatria infantile.

