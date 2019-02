25 Febbraio 2019 10:16

Droga ed estorsioni, maxi operazione antimafia in tutta Italia, 30 arresti. Le indagini sono state dirette e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce

Sono 25 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri nei confronti di appartenenti ad una organizzazione criminale di stampo mafioso dedito al traffico di droga, alle estorsioni e al traffico di banconote false. Nell’ambito della stessa operazione si stanno eseguendo anche altre 5 ordinanze per estorsione, rapina e traffico di stupefacenti. Sono in corso numerose perquisizioni. Le indagini sono state dirette e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e l’operazione sta interessando non solo la Puglia ma anche altre regioni d’Italia.

