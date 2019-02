Via i dossi sulla circonvallazione a Messina: iniziano i lavori

26 Febbraio 2019 10:55

Messina, al via da domani i lavori di eliminazione dei dossi causati dalle radici degli alberi

Da domani, mercoledì 27 e sino al 12 aprile prossimo, sono stati adottati provvedimenti viabili al fine di consentire i lavori di rifacimento di alcuni tratti dei viali Italia, Regina Margherita e Regina Elena a Messina, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi. Pertanto, da domani sul viale Regina Elena, nel tratto compreso tra le vie Principessa Mafalda e Cuba, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati; vigerà inoltre il divieto di transito nella parte valle della carreggiata, lasciando libera una parte dela carreggiata stradale, lato monte, non inferiore a sei metri, al fine di consentire in sicurezza il regolare transito veicolare a doppio senso di circolazione. Sarà inoltre interdetto il transito pedonale sul marciapiede lato valle ed infine è stato disposto il limite massimo di velocità di 20 km orari.

