Donna scomparsa in Sicilia: indagato il compagno [NOMI e DETTAGLI]

19 Febbraio 2019 23:00

Donna scomparsa in Sicilia: indagato il compagno. Oggi la perquisizione dei Ris di Messina, i quali sono andati alla ricerca di tracce biologiche che potrebbero essere utili ai fini dell’indagine

C’è preoccupazione a Salemi per la scomparsa di Angela Stefani, la casalinga scomparsa nel nulla da settimane. Nella giornata di oggi, i Ris di Messina, hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce biologiche nella casa del compagno Vincenzo Caradonna, il quale è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. “Il fatto che i carabinieri siano intervenuti nell’abitazione del mio assistito – dice l’avvocato di Caradonna – per effettuare accertamenti, comportava necessariamente l’iscrizione del mio assistito nel registro degli indagati. Questo, però, non vuol dire che Caradonna sia colpevole dei reati che gli vengono addebitati”.

