23 Febbraio 2019 22:20

Sicilia: una donna era scappata dal reparto psichiatrico dell’Ospedale di Catania ed è stata ritrovata a Lamezia Terme

Era scappata dal reparto psichiatrico dell’Ospedale di Catania, una donna di 50 anni, che è stata ritrovata a Lamezia Terme. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno scoperto che era stata presentata una denuncia di scomparsa varie ore prima. La donna era nervosa, in tensione e le forze dell’ordine si sono accorti che qualcosa non andava. Successivamente la 50enne è riuscita a parlare con la figlia, riuscendo a far concordare il rientro a casa nelle ore successive.

