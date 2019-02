Reggio Calabria, discarica di Lazzaro. Crea: “Il Comune di Motta San Giovanni da che parte sta?”

2 Febbraio 2019 13:05

Reggio Calabria, Crea: “Il Comune di Motta San Giovanni faccia chiarezza sulla questione discarica e non solo, e renda pubbliche le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco in Commissione regionale per l’ambiente”

“Il TAR di Reggio Calabria con sentenza dello scorso 1 febbraio ha rigettato il ricorso del Comune di Motta SG ritenendolo inammissibile per difetto di notifica e mancata instaurazione del contraddittorio“- è quanto dichiara Vincenzo Crea, Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”, che prosegue: “Al punto sette della sentenza si legge che in data 21 gennaio 2019 la Regione ha depositato una nota con cui comunicava l’intenzione di procedere ad una rimodulazione del progetto, con riduzione della volumetria di abbanco, da sottoporre ad una nuova valutazione ed approvazione. Non si conoscono le motivazioni e le valutazioni tecniche che hanno portato la Regione a tale intenzione. A nostro avviso– specifica Crea- il problema non è la riduzione della volumetria, perché come da sempre da noi sostenuto non ci sono le condizioni per la riapertura della discarica. Bisogna porre una pietra tombale sulla riapertura, ovvero procedere previo redazione degli elaborati progettuali alla messa in sicurezza e alla chiusura definitiva della stessa. In merito alla rimodulazione del progetto con la riduzione della volumetria di abbanco in data 21 novembre 2018, a seguito delle dichiarazioni rilasciate agli Organi di informazione dal Sindaco Giovanni Verduci dopo un incontro tenutosi presso gli Uffici della regione Calabria tra lo stesso Sindaco e l’assessore all’Ambiente della regione Calabria, abbiamo chiesto a quest’ultimo e al Responsabile del procedimento riscontri in merito alla fattibilità di tale proposta al fine di dare corrette informazioni ai componenti la scrivente associazione, nonché ai cittadini. Nessuna risposta ci è stata fornita. Viva la trasparenza e la partecipazione attiva!”

“Chiediamo al Sindaco del Comune di Motta San Giovanni- conclude Crea– quale siano le determinazioni del Comune su tale inaccettabile proposta atteso che il Comune ha ufficialmente manifestato la contrarietà alla riapertura della discarica, chiediamo altresì una maggiore trasparenza sulla questione discarica e non solo, e di rendere pubbliche le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Sindaco in commissione regionale per l’ambiente”.

Valuta questo articolo