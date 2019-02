Caso Diciotti, a Palermo una raccolta firme a sostegno di Salvini: “Ministro non mollare”

1 Febbraio 2019 17:00

Caso Diciotti, anche a Palermo la Lega si mobilita per il capo del Viminale: “Salvini non mollare”

Una raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini. Anche a Palermo, come nel resto d’Italia, la Lega si mobilita per il capo del Viminale con l’iniziativa ‘Salvini, non mollare!’. L’appuntamento è per domenica prossima, dalle 10 alle 16, in piazza Castelnuovo all’angolo con via Libertà. Gazebo saranno allestiti anche in una ventina di Comuni della Provincia da Partinico a Corleone, da Misilmeri a Termini Imerese, da Chiusa Sclafani a Bagheria. Domenica 10 febbraio, invece, saranno 10 i gazebo allestiti nella sola città di Palermo, in tutte le circoscrizioni della città sarà possibile firmare per sostenere il ministro dell’Interno, per il quale il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nell’ambito dell’inchiesta sul caso Diciotti.

“La magistratura ha il pieno diritto di indagare, ma dopo la richiesta di archiviazione arrivata dalla Procura di Catania – dice all’Adnkronos Igor Gelarda, responsabile Enti locali della Lega per la Sicilia – questo procedimento appare quanto meno anomalo”. Per l’esponente del Carroccio “se il processo dovesse essere celebrato sul banco degli imputati dovrebbero salire l’intero Governo e metà del popolo italiano che ha votato i partiti che compongono questo Esecutivo. Il ministro Matteo Salvini ha agito nell’interesse pubblico e per il bene dell’Italia, ecco perché l’autorizzazione a procedere va negata”. E il M5s? “Deve votare ‘no’, superando ogni frizione interna“, conclude. (AdnKronos)

