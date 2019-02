7 Febbraio 2019 11:02

Caso Diciotti: nelle memorie presentate al Senato il premier Conte, Di Maio e Toninelli difendono il vicepremier Salvini

Caso Diciotti- Il Premier Conte sta con il vicepremier Salvini sul “blocco” per sette giorni dello sbarco dalla nave Diciotti di 177 migranti. Il presidente del consiglio si dice “responsabile”dell’indirizzo di politica internazionale del governo” che Salvini non avrebbe fatto altro che attuare. Identica la linea dei ministri Di Maio e Toninelli nella loro memoria, anch’essa presentata in Giunta, dove si parla di “decisioni frutto di condivisione politica”.

Valuta questo articolo