Decentramento a Messina: il vicesindaco incontra i consiglieri della Terza Circoscrizione

7 Febbraio 2019 18:39

Il vicesindaco di Messina incontra il consiglio della Terza Circoscrizione

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato oggi pomeriggio il consiglio della III Circoscrizione per discutere sul decentramento amministrativo, alla luce della delega assegnatagli recentemente dal sindaco De Luca. È stata evidenziata la necessità di attuare la legge 11/2015, che prevede di destinare fondi direttamente ascrivibili alle circoscrizioni per le manutenzioni ordinarie. Il presidente della circoscrizione Natale Cucè, preso atto della volontà del Sindaco di volere attivare il decentramento amministrativo, si è informato sui tempi necessari all’attuazione. E’ stata inoltre richiesta l’applicazione del regolamento sul decentramento che obbliga i dirigenti comunali a dare comunicazione ai consigli circoscrizionali sui lavori che si svolgono nei relativi territori. Il presidente Cucè si è dichiarato soddisfatto per le risposte date dall’Amministrazione, in particolare dal Vicesindaco, in merito alla disponibilità per un’attività sinergica con le circoscrizioni, sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione dei lavori, nell’ottica di una riqualificazione urbanistica che migliori il territorio cittadino. A conclusione dell’incontro Cucè ha richiesto informazioni sul recente appalto di pubblica illuminazione alla luce delle criticità riscontrate nell’ultimo periodo.

