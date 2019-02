Reggio Calabria: danneggiata l’auto del vicesindaco di Cittanova. Il sindaco: “ferma condanna per il vile atto”

8 Febbraio 2019 22:08

Reggio Calabria, il sindaco di Cittanova: “ferma condanna per l’atto vandalico compiuto ai danni dell’auto della moglie del vicesindaco Anselmo Ladelfa”

“Ferma condanna per l’atto vandalico compiuto ai danni dell’auto della moglie del vicesindaco Anselmo Ladelfa. Piena ed incondizionata solidarieta’ a lui ed alla sua famiglia insieme alla consapevolezza che le forze dell’ordine, sempre attente e vicine alle istituzioni, sapranno presto fare luce sull’episodio e ne individueranno gli autori”. E’ quanto afferma, in una nota, Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova in merito al danneggiamento, da parte di ignoti, della vettura della consorte dell’amministratore. “In questa fase particolare della vita politica ed amministrativa cittadina – prosegue Cosentino – l’Amministrazione comunale non recedera’ di un solo passo rispetto alla propria azione improntata al rispetto della legalita’ in ogni singola attivita’, ponendo l’ente al riparo da ogni forma di condizionamento ed impermeabile a qualsiasi tipo di pressione. Un impegno civile, prima che politico, manifestato ripetutamente con atti e comportamenti dal forte valore simbolico, teso a difendere i valori della legalita’ e della democrazia contro ogni forma di violenza o di sopraffazione. La difesa delle regole e la negazione di ogni tentativo di ingerenza nell’azione amministrativa continuera’ ad essere il tema dominante del nostro agire quotidiano per assicurare, con il sostegno di tutte le forze della coalizione, l’affermazione del diritto e condizioni di civile convivenza per l’intera comunita'”. “Nell’assicurare fraterna vicinanza al vicesindaco Ladelfa l’Amministrazione tutta esprime la certezza – e’ scritto nella nota – che non manchera’, fino all’ultimo giorno, l’adeguata attenzione da parte degli organi dello Stato a sostegno di chi, nell’arco di un intero mandato, ha sempre perseguito la difesa dei legittimi interessi generali contro ogni forma di prevaricazione. Siamo fermamente convinti che il rispetto delle regole, la trasparenza e la legalita’ fin qui dimostrate possono assicurare un clima di serenita’ a tutta la collettività”.

