“D d’arte”: al Museo di Messina un percorso tematico dedicato alle donne

20 Febbraio 2019 15:21

Per la Festa della Donna l’iniziativa promossa dalle Guide Turistiche: al Museo di Messina un percorso tematico dedicato alla figura femminile, soggetto e musa nell’arte

Venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 l’associazione Guide Turistiche Eolie-Messina-Taormina celebra la Festa della Donna, organizzando un percorso tematico sulla figura femminile nelle collezioni del Museo Interdisciplinare di Messina.

L’evento intitolato “D d’arte”, è mirato ad analizzare lo sviluppo della figura femminile nell’arte attraverso la descrizione di una serie di opere, selezionate per la particolarità del soggetto o per le suggestioni evocate dell’artista, all’interno del MuMe.

Con la collaborazione del Polo Regionale di Messina per i Siti Culturali, Museo Interdisciplinare di Messina, che accoglie con entusiasmo la proposta dell’Associazione, i visitatori saranno accompagnati dalle guide attraverso le collezioni museali, per guardare da una nuova prospettiva come la donna sia stata protagonista, soggetto e musa nell’arte.

Le guide dell’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina proporranno il percorso venerdì 8 marzo alle 16.00 e alle 17.00 e sabato 9 marzo alle ore 10.30 e alle 11.30, al costo di € 5,00 a persona.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione tramite email all’indirizzo:

guideturistichemessina@gmail.com, o ai numeri +39 3498750493 e +39 328 1678748.

