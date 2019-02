Cosenza: per lavori limitazioni al traffico lungo l’A2

19 Febbraio 2019 20:31

Per lavori, limitazioni lungo l’A2 ‘autostrada del Mediterraneo’ in corrispondenza degli svincoli di Morano Calabro/Castrovillari in provincia di Cosenza

Per i lavori di risanamento corticale e conservativo delle opere d’arte lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, a partire da domani mercoledì 20 febbraio e fino al 20 marzo 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00, sarà in vigore un senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Morano Calabro/Castrovillari ( km 187,257). Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

