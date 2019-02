Reggio Calabria: la Corte dei Conti non approva il piano di riequilibrio finanziario del comune di Motta San Giovanni

22 Febbraio 2019 12:14

Reggio Calabria: la Corte dei Conti ha trasmesso al sindaco e al presidente del Consiglio comunale la deliberazione n°16/2019 con la quale delibera di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario trasmesso dal Comune di Motta San Giovanni

La Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Calabria, ha trasmesso al sindaco e al presidente del Consiglio comunale la deliberazione n°16/2019 con la quale delibera di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario trasmesso dal Comune di Motta San Giovanni. Il Piano di riequilibrio economico finanziario, approvato per la prima volta dal Consiglio comunale il 6 giugno 2013, integrato e modificato il 21 novembre del 2013, aggiornato il 28 aprile 2015, attualizzato il 23 maggio 2018, era stato trasmesso al Ministero dell’Interno e alla Corte dei Conti per le opportune valutazioni il primo giugno 2018. Nelle prossime ore la deliberazione della Corte dei Conti sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, il sindaco ha già convocato una riunione di maggioranza che si terrà ad inizio della prossima settimana. L’Amministrazione comunale, una volta letto ed approfondito il dispositivo, consultato il segretario comunale, il legale, i responsabili di settore e i consulenti, valuterà con attenzione se presentare ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti.

