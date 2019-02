Reggio Calabria: presentato il Corso universitario di alta formazione in Cultural manager

21 Febbraio 2019 10:52

Presentato il Corso universitario di alta formazione in Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale, promosso dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

Alta Formazione e sinergia con il territorio per una qualificazione professionale, sono queste le due direttrici su cui si è orientato l’incontro, tenutosi venerdì 15 febbraio nella sala conferenze di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana, per presentare il Corso universitario in Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale, promosso dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con il supporto amministrativo-gestionale del Centro Medalics. Ad ospitare l’evento la Città Metropolitana che con l’ufficio di settore 5 “Istruzione, Università e Ricerca e formazione professionale” ha già avviato con l’Università una collaborazione duratura e proficua, che si sta concretizzando anche in altre esperienze formative e di ricerca. Il Corso di Alta Formazione mira a sviluppare un profilo professionale dotato degli strumenti operativi per la valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale, unendo competenze conoscitive (storiche, artistiche e antropologiche) per fornire gli strumenti indispensabili per la conoscenza del patrimonio da promuovere; applicative (competenze economiche, aziendali, di comunicazione e gestione delle risorse) per attuare una efficace strategia di promozione turistica e tecnologiche per formare nuove figure professionali in grado di sfruttare al meglio i moderni canali di trasmissione delle informazioni per una moderna comunicazione e promozione del patrimonio culturale. L’importanza strategica di formare figure professionali che possiedano conoscenze e strumenti innovativi in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed identitario della Calabria e dell’area metropolitana dello Stretto è stata sottolineata dal Magnifico Rettore, prof. Berlingò, che ha sostenuto come il percorso formativo si inserisca non solo nella naturale vocazione di Formazione e ricerca dell’Università, ma anche di Terza Missione, operando in modo sinergico con gli enti del territorio. Numerosi infatti i protocolli d’intesa e le convenzioni siglate per lo svolgimento di tirocini extracurriculari professionalizzanti che verranno svolti a conclusione del percorso didattico, per specializzare la formazione e orientarla al mondo del lavoro. I tirocini professionalizzanti potranno essere svolti presso: Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria – MiBAC; Città metropolitana di Reggio Calabria; Ministero per i Beni e le attività culturali Archivio di Stato- RC; Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”; Comune di Reggio Calabria; Comune di Roghudi, GAL area grecanica; Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. I rappresentanti degli Enti Partner hanno espresso compiacimento per la proposta formativa, condividendo come il patrimonio culturale e paesaggistico possa costituire una fonte di risorse economiche e di opportunità lavorative per la Calabria e in particolare per l’area grecanica. Una corretta e ragionata politica di promozione turistica dei beni culturali può consentire sviluppi significativi, con ricadute positive sul territorio e la società in termini di occupazione e sviluppo. Il corso, coordinato dalla prof.ssa Elisa Vermiglio, prevede 180 ore di didattica e 480 ore di tirocinio formativo retribuito da svolgere presso gli Enti partner. Il Corso in Cultural Manager, insieme ad altri quattro corsi proposti dall’Università per Stranieri Dante Alighieri, è inserito nel Catalogo dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria che eroga voucher a copertura della quota di iscrizione e riconosce un’indennità per i sei mesi di tirocinio.

E’ possibile iscriversi al corso entro le ore 13.00 del 28 febbraio al seguente link: http://formazione.medalics.org/master/index.php/ammissione/domanda-ammissione. Per info: MEDAlics 0965 3696606; info@medalics.org ; clip_image002 Corso di Alta Formazione in “Cultural Manager”.

