Congresso Pd, Cozzolino sta con Zingaretti: “la sua è una forza salda e unitaria”

9 Febbraio 2019 18:55

Congresso Pd, Cozzolino: “ho scelto di sostenere Nicola Zingaretti a Segretario del Partito Democratico alle primarie del 3 marzo”

“Ho scelto di sostenere Nicola Zingaretti a Segretario del Partito Democratico alle primarie del 3 marzo. Come ha dimostrato già il voto nei circoli e anche una parte significativa dell’opinione pubblica democratica, la sua è una forza salda e unitaria, in un momento nel quale abbiamo bisogno di un Partito largo, aperto e pronto a combattere la battaglia di maggio per le Europee”, è quanto scrive in una nota Andrea Cozzolino, eurodeputato Pd. “Una battaglia – prosegue- che ha bisogno di questa forza e di questo coraggio, soprattutto per mettere fine ai dieci anni di politiche di austerità europea volute dalle destre e aprire a un futuro di crescita per i cittadini e le comunità. Due sono le priorità assolute che, con Nicola alla guida, torneranno in cima alle nostre proposte programmatiche e alle nostre azioni: il lavoro e il Mezzogiorno. Rendiamo queste primarie un’occasione di dialogo con tutto il Paese, per costruire un campo ampio di energie democratiche e progressiste e rilanciare così la funzione e il ruolo del Partito Democratico”, conclude.

Valuta questo articolo