L’unvs in conferenza contro la droga a Modena

3 Febbraio 2019 20:15

L’Associazione“Dico no alla Droga” e i Veterani dello Sport di Modena,presieduti da Danilo Dugoni, protagonisti nella città emiliana.L’Associazione, che opera in contatto con l’UNVS nell’ambito delProgetto Zorro, ha infatti organizzato un Convegno di informazione e prevenzione sui pericoli della droga. Tra i presenti, da segnalareanche il delegato regionale emiliano dell’UNVS Franco Bulgarelli. E’questa invece la prima iniziativa nella sua nuova veste di presidentedei Veterani dello Sport della sezione emiliana, che riguarda Dugoni,recentemente eletto. Premiato con il distintivo d’argento, Dugoni costituisce un punto di riferimento della città emiliana per il suoi mpegno nel mondo del volontariato, l’umanità che lo contraddistingue, l’attività di doposcuola verso i figli dei “nuovi italiani” e il lavoro compiuto nei confronti della riqualificazione di un quartiere “difficile”. Dugoni, applaudito pubblicamente dallo stesso sindaco modenese Giancarlo Muzzarelli, è inoltrel ‘autore di testi relativi alle società calcistiche cittadine e inparticolare al “Torneo della Montagna”.

Valuta questo articolo