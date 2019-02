28 Febbraio 2019 14:51

Coldiretti agrumicoltura: “i conti non tornano, redditi falcidiati. Continua la mobilitazione”. Il 6 marzo iniziativa a Rosarno

L’agrumicoltura per gli impatti e le conseguenze socio-economiche sarà al centro della mobilitazione che Coldiretti sta portando avanti sui territori con un convegno che si terrà a Rosarno nell’Auditorium Comunale mercoledi 6 marzo p.v. alle ore 16.30. “Una campagna agrumicola ormai alle battute finali che è stata negativa sotto tutti i fronti con le imprese in affanno – sottolinea con decisione il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – e per un mix di situazioni (calamità, prezzi bassi, invasioni di agrumi importati dall’estero ecc.) i conti non tornano e gli agricoltori non coprono nemmeno i costi di produzione. La sproporzione aggiunge – è clamorosa: per ogni euro speso dal consumatore in clementine fresche – soltanto 12/20 centesimi finiscono nelle mani di chi ha coltivato la terra e raccolto i frutti: così non può essere! Una mobilitazione che si svolgerà con varie forme e modalità e a Rosarno sarà fatto un realistico bilancio poichè Coldiretti vuole programmare il futuro e mettere in campo strategie e strumenti per affrontare la difficile situazione con una attenzione particolare alla filiera agrumicola: l’imegno e la volontà di Coldiretti è di passare dalla crisi alla valorizzazione e remunerazione del prodotto. Nella Piana di Rosarno – Gioia Tauro poi si connette ed è sempre di stringente attualità lo stretto rapporto tra giustizia economica e giustizia sociale. Se nei passaggi di filiera venissero riconosciuti prezzi adeguati ed equi al prodotto agricolo — ribadisce Coldiretti – sarebbe un bel segnale per l’eliminazione della catena di sfruttamento che vede coinvolte imprese agricole e lavoratori. Il convegno vedrà gli interventi tra gli altri dei sindaci di Rosarno e San Ferdinando Pedà e Tripodi, del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo di Romano Magrini Capo area lavoro e relazioni sindacali della Coldiretti nazionale. Le conclusioni saranno tenute dal presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto. Nel corso dell’incontro sarà fatta un’analisi del comparto agrumicolo e saranno illustrate esperienze positive da parte di cooperative e imprese protagoniste della filiera agrumicola.

