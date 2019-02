Delitto di Cogne: Annamaria Franzoni torna libera, ha finito di scontare la pena

7 Febbraio 2019 18:16

Delitto di Cogne, la mamma del piccolo Samuele ha finito di scontare la pena: la Franzoni nel 2008 venne condannata in via definitiva a 16 anni di carcere

Annamaria Franzoni torna ad essere una donna libera. La mamma di Cogne condannata per aver ucciso il piccolo Samuele, il figlioletto di appena 3 anni, ha finito di scontare la pena. Annamaria Franzoni era stata condannata a 16 anni di reclusione e la pena è stata espiata con mesi di anticipo rispetto alle previsioni per buona condotta. I 16 anni di pena sono stati ridotti a meno di 11 per effetto dei tre anni di indulto e dei giorni concessi di liberazione anticipata. La mamma di Cogne, sempre per buona condotta, durante gli anni di detenzione ha lavorato presso una Coop sociale e aveva anche usufruito di diversi permessi per stare a casa con i due figli, di cui l’ultimo, Gioele, concepito e nato qualche mese dopo la morte del piccolo Samuele.

La condanna in via definitiva della Franzoni risale al 21 maggio del 2008, quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza della Corte di appello di Torino. La donna ha scontato la pena nel carcere di Bologna fino al 2014 e nei cinque anni successi in regime di detenzione domiciliare a Ripoli.

Il delitto di Cogne ha rappresentato una delle pagine più tristi della cronaca nera in Italia. La mattina del 30 gennaio del 2002 fu la stessa Franzoni a chiamare i soccorsi, chiedendo aiuto perché il figlioletto era riverso in una pozza di sangue. Samuele morì sotto i colpi di un oggetto contundente scagliato con violenza contro la sua testolina. Il piccolo era stato violentemente aggredito mentre era nel lettone dei suoi genitori. A confermarlo furono anche gli schizzi di sangue nel pigiama della donna, sul muro della stanza e gli esami condotti sugli zoccoli della donna. Restano tuttora ignoti il movente e l’arma del delitto con la quale il piccolo fu ucciso. Fin da subito la donna ebbe il sostegno della famiglia e del marito Stefano Lorenzi e tutt’oggi la Franzoni continua a dichiararsi innocente.

