Reggio Calabria: musica e del divertimento all’iniziativa organizzata dal Club Inner Wheel

13 Febbraio 2019 22:36

Una splendida serata, all’insegna della musica e del divertimento, è stata organizzata dal Club Inner Wheel di Reggio Calabria presso il salone del Torrione Hotel, una struttura da poco inaugurata nel cuore del centro storico reggino. La finalità dell’evento è stata la raccolta fondi per il finanziamento del service principale di questo anno sociale, ovvero la realizzazione di un’app che consenta la fruizione guidata dei principali luoghi di interesse artistico e storico della città. L’applicazione prevede anche una serie di giochi animati che accompagneranno i più piccoli alla scoperta del territorio. Dopo l’aperitivo di benvenuto per gli oltre 150 ospiti, la serata è proseguita con il concerto della band “Vietato Vietare” che, con l’esecuzione dei più apprezzati successi della disco music degli anni ‘80-90, ha fatto danzare tutti fino a notte inoltrata.

