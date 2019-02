Reggio Calabria: a Cittanova la fiera del “turismo scolastico in Aspromonte”

16 Febbraio 2019 22:05

Reggio Calabria: la fiera si terrà a Cittanova, presso il Cinema Teatro Gentile, il 18 febbraio dalle 8:30 alle 13:00, ed è rivolta esclusivamente a dirigenti (o loro delegati) della nostra provincia

L’educazione ambientale è ormai una materia attualissima e l’Aspromonte offre ormai da anni “aule a cielo aperto”, dove poter apprendere questa disciplina. Sono migliaia i bambini e ragazzi che affollano annualmente diverse aree del Parco, accompagnati dalle Guide Ufficiali. La formazione dei più piccoli è da sempre per noi un’attività primaria anche sotto l’aspetto sociale, in particolare nei presidi scolastici dell’entroterra, che speriamo siano valorizzati nei prossimi anni contribuendo alla resilienza territoriale nel pieno rispetto della natura circostante. La nostra sempre più dinamica montagna vuole quindi diventare un riferimento nella materia. Per questo abbiamo costruito ed organizzato la prima fiera del “turismo scolastico in Aspromonte”. La fiera si terrà a Cittanova, presso il Cinema Teatro Gentile, il 18 febbraio dalle 8:30 alle 13:00, ed è rivolta esclusivamente a dirigenti (o loro delegati) della nostra provincia, che si andranno ad aggiungere (con posti limitati) agli alunni degli Istituti Comprensivi di Cittanova(Marvasi e San Pietro),Melicucco, Polistena (Brogna eTrieste) eTaurianova (Contestabile,Amato e SanPietro), che con questo evento apriranno un ciclo quadriennale di incontri ed attività. Per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link: https://goo.gl/forms/l2KA2Xwl0QPj16Qi2. Inoltre, per le scuole che ne faranno richiesta, sarà possibile seguire la conferenza su YouTube. Un’iniziativa che riteniamo importante, per noi e per il territorio, organizzata dall’Associazione delle

Guide Ufficiali del Parco con il patrocinio e la preziosa collaborazione dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte che mette in campo la sua ormai consolidata esperienza con le scuole e l’educazione ambientale nei suoi centri visita, oltre che investimenti strutturali ormai da diversi

anni. Preziosa ed indispensabile anche la collaborazione del Comune di Cittanova, oltre che il sostegno di ECOPIANA s.r.l. Inaugureremo la Prima edizione della Fiera del Turismo Scolastico nel Parco Nazionale dell’Aspromonte con una conferenza sul tema “Sensibilità Vegetale”, che saprà regalare spunti infiniti, stupore e meraviglia. Sarà inoltre possibile confrontarsi con le guide ed approfondire gli aspetti formativi delle attività, in appositi desk che allestiremo sul posto. Come Guide Ufficiali del Parco, professionisti regolarmente formati per la didattica extrascolastica interpreti e divulgatori della ricerca scientifica effettuata nell’area protetta, ci presenteremo alle scuole quali strumento privilegiato ed interlocutori ideali per interagire con i bambini in età evolutiva al fine di favorire la conoscenza dell’Aspromonte nei suoi numerosissimi aspetti e caratteristiche. Avremo il piacere di ospitare per l’occasione due personaggi illustri del panorama scientifico e

accademico: il neurobiologo Stefano Mancuso, professore associato presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale e membro fondatore della International Society for Plant Signaling & Behavior. E’ il cofondatore della neurobiologia vegetale e nel saggio “Verde brillante” (2013), tradotto in tutte le maggiori lingue del pianeta, ha proposto perla prima volta al grande pubblico parte dei risultati raccolti in anni di ricerche riguardo ai comportamenti e alla comunicazione vegetale,in un affascinante crocevia di discipline che chiama in causa la botanica,la genetica,la neurobiologia e la chimica molecolare.Le idee guida dei suoi studi partono dalla constatazione, tutt’altro che scontata, che «le piante non si limitano a vivere, ma sono anche grado di sentire e risolvere problemi» e il botanico Giovanni Spampinato, professore Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata presso il Dipartimento diAgraria –Università“Mediterranea”diReggio Calabria e socio della Società Botanica Italiana (SBI), dell’Organizzazione per lo studio della flora del Mediterraneo (OPTIMA) e della Società Italiana di Scienza della Vegetazione (SISV). È stato coordinatore del “Gruppo di studio per la vegetazione” della Società Botanica Italiana e svolge attività direvisione per le riviste scientifiche: Plant Biosystem, Plant Sociology, Journal of Maps, Ecological Indicators, Forest@, e Italian Botanist. Saranno poi le guide a dover cogliere il testimone, raccontando natura, storia e cultura. Un’esperienza che non potrà lasciare indifferenti i partecipanti, che porrà al centro di tutto una montagna infinita e fantastica chiamata Aspromonte. Vivilo con noi, le Guide Ufficiali del Parco!

