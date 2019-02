Famiglia allargata e ascolto dei minori: a Reggio Calabria il convegno organizzato dal Cis

9 Febbraio 2019 10:50

A Reggio la conferenza organizzata dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria: focus su famiglia allargata e minori

Lunedì 11 febbraio 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza sul tema “La famiglia allargata e l’ascolto dei minori”. L’incontro coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, si avvarrà della partecipazione come relatrice di Francesca Panuccio, prof. associato di Diritto Privato Comparato presso l’Università di Messina e Diritto di Famiglia e dei Minori Università “D. Alighieri” di Reggio Calabria, componente Comitato Scientifico CIS. La famiglia allargata nel passato rappresentava uno dei maggiori punti di riferimento di ogni singolo individuo e infatti, i genitori i fratelli, i nonni e gli zii avevano la funzione fondamentale di dare sostegno e affetto sin dalla prima infanzia. Adesso con il termine di famiglia allargata s’intende la famiglia ‘ricostituita’, una realtà, cioè, completamente differente nella quale non vi sono fratelli biologici ma nuovi legami affettivi. Quando il nucleo familiare d’origine si scioglie, i singoli membri vivono non solo la separazione ma anche la disgregazione di un contesto che fino a quel momento era un punto di riferimento per la crescita. Le famiglie allargate, una volta costituite, comportano inevitabilmente dei cambiamenti significativi nella vita di tutti.

Valuta questo articolo