Celiachia in aumento, in Sicilia ne soffrono oltre 15mila persone: a Messina focus su diagnosi e trattamento

Aumentano i casi di celiachia in Sicilia, ne soffrono oltre 15 mila persone. A Messina il convegno dell’Aic su “Protocollo di diagnosi e follow up”

Dati allarmanti in Sicilia sulla celiachia. Secondo l’ultimo censimento oltre 15 mila ne sono affette. L’Associazione Italiana Celiachia lavora sul campo ogni giorno per assicurare i diritti del paziente celiaco e lo fa fornendo una corretta formazione e informazione su come affrontarla a casa, a tavola, a lavoro, perchè l’unica cura per il celiaco è la dieta priva di glutine, a vita. Il 23 febbraio al Palacultura di Messina si svolgerà, in occasione del 40° anniversario dell’Aic, il convengo su “Protocollo di diagnosi e follow up”.

L’evento medico scientifico organizzato da AIC Sicilia si svolgerà con la partecipazione del Cesv e in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Messina. L’appuntamento è rivolto alla categoria medica e verranno rilasciati ai partecipanti 10 crediti ECM. Per approfondimenti sulla celiachia sono inoltre in programma Corsi/Convegni paralleli con focus sul Protocollo del Ministero della Salute, pubblicato in GU n.191 il 19/8/2015 (follow up). A due anni dall’entrata in vigore del nuovo protocollo diagnostico, confrontando i dati dell’ultima Relazione al Parlamento sulla celiachia del 2017, emerge un incremento delle diagnosi più moderato rispetto al passato, probabilmente dovuto ad indirizzi scientifici più chiari e alle procedure che permettono di ridurre gli esami superflui, per sviluppare ipotesi diagnostiche tempestive e limitare gli errori.

La celiachia, infatti, viene di solito rappresentata come un iceberg, di cui solamente una piccola parte emerge in superficie. Si calcola che circa 5 pazienti su 6 siano all’oscuro della propria patologia. A fine 2017 i pazienti a cui era stata confermata la diagnosi di celiachia erano 206.561, ma la prevalenza stimata di questa patologia è dell’1% della popolazione italiana, ciò vuol dire che il numero teorico complessivo dei celiaci sarebbe pari a 600.000 persone circa, dei quali 400.000 ad oggi non è ancora consapevole di essere celiaco.

A CHI E’ RIVOLTO IL CONVEGNO . Il convegno di Messina è aperto ai dottori secondo le seguenti categorie: Farmacista – Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale; Biologo; Psicologo – Psicoterapia e Psicologia; Medico Chirurgo – Allergologia e immunologia clinica; Dermatologia e Venereologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Genetica Medica; Medicina Interna; Neurologia; Oncologia; Pediatria; Psichiatria; Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia Patologica; Igiene, epidemiologia e sanita pubblica; Medicina generale – medici di famiglia; Pediatria – Pediatri di libera scelta; Scienza dell’alimentazione e dietetica; Malattie Metaboliche; Diabetologia, Continuita Assistenziale e Dietista.

Il corso è gratuito, ma riservato a un numero limitato di partecipanti (max 100). Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa entro il 20/2/2019, via mail segreteria@aicsicilia.it o fax 090.336947.

L’appuntamento prevede un parterre di relatori d’eccezione. Oltre ai saluti d’inizio lavori dell’assessore alla Sanita della Regione Sicilia, Ruggero Razza, al presidente di AIC Sicilia, Giuseppina Costa, al Presidente di Spiga Barrata, Fabio Leone e al presidente Lions Club Messina Host, Pasquale Spataro, si susseguiranno:

Giuseppe Magazzu, moderatore e relatore (Membro Comitato Scientifico AIC Sicilia, Centro HUB AOU Policlinico G. Martino – Messina ) – “La diagnosi in eta pediatrica”;

Salvatore Pellegrino (Membro del Comitato Scientifico AIC Sicilia, Centro HUB AOU Policlinico G. Martino – Messina) – “La diagnosi nell’adulto in relazione al Protocollo del Ministero”;

Antonio Carroccio (Membro Board Scientifico AIC, Coordinatore Comitato Scientifico AIC Sicilia, Centro HUB Giovanni Paolo II di Sciacca – Agrigento ) – “Il follow-up nell’adulto in relazione al protocollo del Ministero”;

Santino Morabito (ADI – Associazione Italiana di dietetica e nutrizione clinica)- “Sana alimentazione senza glutine”;

Maria Moschetto (Psicologo Psicoterapeuta U.O. Oncologia Medica A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele – Catania) – “Impatto psicologico della diagnosi di celiachia & ciclo di vita”.

IL PROGRAMMA: https://tinyurl.com/y558mfzo

La SCHEDA D’ISCRIZIONE: https://tinyurl.com/yxsp283v

