Reggio Calabria: stato di avanzamento dei lavori del ponte sul torrente Allaro, riunione in Prefettura

4 Febbraio 2019 18:45

Reggio Calabria: nella giornata odierna, convocata dal Prefetto, Michele di Bari, si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori del ponte sul torrente Allaro

Nella giornata odierna, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori del ponte sul torrente Allaro. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Caulonia, i Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei Sindaci della Locride, i Rappresentanti della Città Metropolitana, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e dell’ANAS. Nel corso della riunione il rappresentante di ANAS ha comunicato che i lavori per la costruzione del “guado” stanno rispettando il cronoprogramma. In particolare, è già avvenuta la fornitura dei tubi ARMCO e sono iniziati i lavori di posa in opera, e, pertanto, si prevede che il completamento avvenga entro il 15 marzo p.v., nel pieno rispetto dei tempi contrattuali. In relazione agli interventi previsti sul “ponte Monarchico”, inoltre, essendo arrivata la strumentazione necessaria, da oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione dei pali. La Prefettura continua un attento monitoraggio della situazione.

Valuta questo articolo