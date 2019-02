Reggio Calabria: 23 mila euro per l’educazione e l’istruzione dei bambini a Caulonia. Il plauso di Belcastro e Campisi

28 Febbraio 2019 10:50

Reggio Calabria: il Comune di Caulonia è stato destinatario della somma di 23.454,23 € per la promozione del sistema integrato di “Educazione e Istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a 6 anni”

Il Comune di Caulonia è stato destinatario della somma di 23.454,23 € per la promozione del sistema integrato di “Educazione e Istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a 6 anni” (c.d. buona scuola). In attuazione delle linee guida dettate dalla Regione Calabria si è stabilito che la priorità d’intervento sarà rappresentata dal sostegno al costo dei servizi al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese per l’educazione e l’istruzione dei bambini fino a 6 anni. Alla luce di ciò l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare una somma pari a 5.000 € proprio per sollevare moltissime famiglie dal costo relativo al servizio di mensa scolastica. Per tale motivo è già disponibile sul sito del Comune l’avviso pubblico volto all’individuazione delle famiglie che hanno figli che frequentano l’asilo e che potranno beneficiare del “buono scuola”, le cui domande andranno presentate entro l’11 marzo. La rimanente somma verrà destinata, in equa misura, tra le tre scuole materne di Caulonia per riqualificazioni strutturali ed acquisti di beni e strumenti essenziali alla crescita e alla formazione dei piccoli. “Ancora un finanziamento pubblico che rafforza l’attività di questa Amministrazione e premia il nostro impegno verso il mondo della scuola”, ha commentato soddisfatto l’assessore all’istruzione Campisi, mentre il primo cittadino Caterina Belcastro ha rimarcato come queste risorse rappresentino “Una buona notizia per le famiglie cauloniesi e per i nostri figli che potranno crescere e formarsi in luoghi educativi sani e vivibili sempre più a misura di bambino”.

Valuta questo articolo