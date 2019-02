Caterina Venturini atleta dell’anno unvs a Palmanova

26 Febbraio 2019 21:16

Due anni dopo il bis. Caterina Venturini iridata nel 2016 in Marocco nel gioco delle bocce si è ripetuta lo scorso anno in Cina. Un successo che le è valso a pieno titolo il riconoscimento di Atleta dell’Anno dalla sezione UNVS di Palmanova, guidata dal neo presidente Valter Buttò. Con lui presenti all’evento anche il delegato regionale dei Veterani dello Sport Giuseppe Garbin e il rappresentante del Coni Roberto Tomat. La sezione che quest’anno festeggerà il mezzo secolo dalla fondazione ha inoltre assegnato riconoscimenti a Tommaso De Lorenzi, Aurora Tortolo e Laiz Correia del Calcio Palmanova, Leonardo Gattesio e Amedeo Musian del Novapalma tennis, Leonardo e Federico Budai, Alice Codaro e Alex Bolzon per il Palmascacchi, Tommaso Sclauzero della scuderia La Fortezza per l’equitazione, Fabio Magarit baseball, Alessio Michelin arti marziali, Davide Ionico surf acquatico, Giorgia Sansa tricolore nel salto in lungo, Sara Lo Casto insegnante di ballo e danza, Michele Menon dei Bastioni Bike e ancora la squadra di calcio a 5 locale, la formazione di rugby di Bagnaria Arsa e ancora altri personaggi dello sport friulano.

