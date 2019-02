Catanzaro: scoperta a Pianopoli una cava abusiva di inerti

15 Febbraio 2019 13:05

Nell’ambito dei servizi di controllo in materia di reati ambientali periodicamente svolti dall’Arma dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Lamezia Terme e della Stazione Carabinieri Forestale di Serrastretta, hanno effettuato un servizio dedicato nel territorio del Comune di Pianopoli. Lì i militari si sono imbattuti in una vasta zona, nel tempo soggetta a diversi incendi, ove hanno scoperto l’esistenza di una cava di inerti.

I successivi accertamenti, svolti anche tramite l’analisi delle ortofoto estrapolate dal S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) relative agli anni 2009-2017, complete dei tematismi raffiguranti i predetti incendi, messe a sistema con altri dati documentali, hanno permesso di verificare il mutamento dello stato dei luoghi nel tempo a seguito proprio del prelievo degli inerti. I Carabinieri hanno pertanto sequestrato l’intera area che è risultata di proprietà di un soggetto lametino, deferito in stato di libertà poiché sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo in materia.

