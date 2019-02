A Catanzaro corso di primo livello di Protezione Civile

27 Febbraio 2019 12:42

Il corso di Protezione Civile (primo livello) su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” si è tenuto sabato scorso a Catanzaro

Il corso di Protezione Civile (primo livello) su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” si è tenuto sabato scorso presso la Sala Convegni della Protezione Civile a Germaneto di Catanzaro.Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Calabria e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’evento ha registrato una buona partecipazione di iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria. Le tematiche trattate dai relatori, l’Avvocato Domenico Costarella, il Geologo Michele Fòlino Gallo, l’Ingegnere Antonio Morabito (Funzionari dell’U.O.A. Protezione Civile della Calabria), l’Architetto Alessandro Rugolo (Collaboratore dell’U.O.A. Protezione Civile della Calabria), l’Ingegnere Raffaele Niccoli (Dirigente del Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACal), l’Ingegnere Giovanna Capparelli (Ricercatrice presso DIMES – Università della Calabria), l’Ingegnere Mariano Bruno (Libero Professionista), il Geologo Fabio Procopio (Libero Professionista) e il Geologo Orazio Colucci (Libero Professionista), hanno riguardato l’organizzazione della Protezione Civile in Italia e in Calabria, la definizione di scenari di evento e di rischio, la descrizione delle procedure del sistema di allertamento regionale, delle nuove tecnologie utilizzate per la prevenzione e la gestione delle emergenze, dei rischi peculiari del territorio regionale e delle attività di pianificazione. In particolare, i professionisti hanno illustrato esperienze concrete, maturate di recente durante la partecipazione alle attività in emergenze di tipo geo-idrologico e sismico. Alla chiusura dei lavori, i partecipanti hanno sostenuto un test per la verifica dell’apprendimento. A breve saranno calendarizzate ulteriori analoghe iniziative, anche di livello più avanzato, per approfondire gli aspetti concettuali e procedurali relativi alle attività da svolgere, in supporto alla Protezione Civile, in condizioni d’emergenza. “Sono molto soddisfatto per la buona riuscita dell’evento e la partecipazione registrata mostra l’attenzione e l’interesse verso alcune tematiche da parte di professionisti del settore – afferma il presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta – Ovviamente, spero e sono certo ci sarà, una maggiore collaborazione tra la Protezione Civile e i professionisti geologi affinchè si fortifichi il sistema a tutela della sicurezza delle popolazioni esposte”.

Valuta questo articolo