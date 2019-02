Catanzaro: parte la 6ª edizione di “Ali sul Mediterraneo Libri & Cultura Festival”

3 Febbraio 2019 17:28

Catanzaro: anche quest’anno l’ associazione culturale Aliante Mediterraneo ha acceso i motori per la 6ª edizione del premio “Ali sul Mediterraneo” Libri e Cultura Festival 2019

Ha ‘introdotto la 6’edizione della manifestazione Patrizia Maiello presso la sala eventi dell’Agriturismo Costantino di Maida (Catanzaro). Durante la serata si sono aperti i fascicoli contenenti le schede con i primi nominativi in gara. La commissione ha visionato luoghi, prodotti e candidati delle varie categorie emersi dopo un anno di ricerca sul territorio. “Il gruppo dei 30”, come è stata definita la qualificata commissione, avrà il compito arduo di individuare eccellenze che saranno da stimolo, simbolo e “ponte culturale” per le nuove generazioni. L’ autorevole prima parte della commissione è composta dalla responsabile della Rete 409 (network delle associazioni) Patrizia Maiello, dalla stilista Cristina Medaglia, , dal formatore Domenico Dastoli, dal dirigente scolastico del “Saverio Gatti” Margherita Primavera, dal dirigente scolastico del “Majorana” Tommaso Cristofaro, dal giornalista e assessore alla cultura Tonino Ciliberto dalla responsabile Slow Food Elena Andricciola, dal segretario dell’Unione regionale Cuochi Luca Caligiuri, dalla responsabile di Intercultura Cinzia Emanuela De Luca, dal giornalista Vito Fabio, dalla docente Caterina Spena, dall’ambientalista di Costa Nostra Giuseppe Iemme, dall’autore e consulente editoriale Pasquale Allegro, dall’antropologa Rosamaria Limardi, dall’operatore culturale Cesare Cesareo, dal presidente dell’ass. cult. Aliante Mediterraneo Nico Serratore. Martedì 5 Marzo 2019, queste personalità incontreranno la seconda parte della commissione ed insieme accompagneranno il ricco tour culturale che si svilupperà fino a giugno 2019 tra presentazioni di libri, laboratori, gemellaggio culturale con Matera ( capitale della Cultura 2019), conferenze, percorsi trekking e l’immancabile concorso di arte e scrittura che poggerà su tre tematiche: Gratitudine, Dinamismo sociale e Creatività. Tre tematiche che saranno il leitmotiv di tutta la kermesse, tre predisposizioni dell’animo umano che possono stimolare e creare nuove opportunità anche lavorative. In questi giorni è stato spedito l’invito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come graditissimo ospite della finalissima di giugno. Tutto il mondo culturale calabrese è ansioso di conoscere il calendario ufficiale degli eventi in programma che si concluderà con due date importanti: il 17 Maggio con “Le lampadine e il Corteo della cultura” ( le idee degli studenti sfileranno tra musica e divertimento), ribattezzato “il Km culturale più bello d’Italia” e il 9 Giugno con l’attesissimo Gran Galà della Cultura dove si proclameranno i vincitori intervallati dalle performance di grandi ospiti musicali. “Ali sul Mediterraneo” Libri & Cultura Festival è sempre di più uno degli eventi più attesi del Sud Italia con una vocazione internazionale che guarda verso tutto il Mediterraneo. Non ci resta che augurare all’associazione culturale Aliante Mediterraneo, all’intera Commissione un buon Lavoro di valorizzazione umana, sociale e culturale.

