Catania, inchiesta al Policlinico: colletti bianchi sotto la lente della Procura

25 Febbraio 2019 18:53

Ancora colletti bianchi al centro dell’attività della Procura di Catania

“Con enorme soddisfazione constatiamo che prosegue l’incessante attività della magistratura etnea per contrastare i reati dei colletti bianchi contro la pubblica amministrazione”-è il commento del M5S di Catania in merito all’inchiesta per corruzione scattata al Policlinico della città etnea:

“Dopo la confisca dei beni di Ciancio e dopo l’indagine che ha coinvolto il commercialista Antonio Pogliese, padre del sindaco di Catania, è ora la volta della nuova inchiesta per corruzione, riciclaggio e turbativa d’asta al Policlinico, che ha portato ai domiciliari il primario di Urologia Giuseppe Morgia e che vede indagato l’urologo Sebastiano Cimino, autonomista, ex capogruppo Mpa al Consiglio comunale di Catania.Un’inchiesta che segna un altro tassello fondamentale nel mosaico del recupero della legalità – per troppo tempo negata – di cui la nostra città ha bisogno”. Il M5S esprime il proprio plauso per l’attività della Procura, “che dimostra, ancora una volta, che non esistono zone di impunità”.

Valuta questo articolo