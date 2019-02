Catania, arriva il Cooking Fest: il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina

7 Febbraio 2019 14:15

Al centro fieristico le Ciminiere di Catania in scena le eccellenze del settore agroalimentare tra ricerca, sperimentazione e nuove tendenze del gusto

Chef stellati, pasticceri internazionali, operatori del settore agroalimentare e ristorativo, produttori da tutta Italia e Malta, e non solo, l’arena del “SUDrink -bar show” con bartender campioni del mondo.

Sono questi alcuni degli stuzzicanti ingredienti che condiranno il Cooking Fest, il primo salone di riferimento del Sud Italia, dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina, dedicato alle eccellenze del settore food, beverage, contract, retail e technology, che si terrà dal prossimo 30 marzo al 2 aprile all’interno del centro fieristico le Ciminiere di Catania.

Ricerca e sperimentazione saranno i due obiettivi del salone che si prepara ad essere punto di riferimento per i professionisti della ristorazione e gli appassionati di cucina che, per 4 giorni “golosi”, potranno confrontarsi sulle ultime tendenze del settore alimentare.

Una passerella di piatti gourmet, per lanciare nuove proposte e tendenze di gusto, creative ed innovative che rappresentano i nuovi trends della tavola.

Una vetrina unica nel suo genere in cui il mondo del food and wine di qualità sarà in scena con degustazioni, seminari, momenti di approfondimento e tanti produttori da incontrare. Ristoratori, panificatori, macellai, sommelier, barman e associazioni di categoria si metteranno in gioco percorrendo il filone dell’avanguardia, della ricerca e della sperimentazione del settore.

A dare un valore aggiunto alla manifestazione il 30° congresso della “Fic- Federazione italiana cuochi”, un grande evento che sarà condiviso con tutti i territori delle varie regioni d’Italia, accolti calorosamente dalla città di Catania, che offrirà tre giorni memorabili a tutti i partecipanti. Il Congresso il cui tema sarà “Gusto in scena”, per la terza volta ritorna in Sicilia, la sua prima volta è stata nel lontano 1979, la seconda nel 2002. A distanza di 17 anni si riunisce nell’isola la grande famiglia dei cuochi. LA FIC che conta oltre 18 mila iscritti tra cuochi professionisti, chef patron, docenti e allievi degli istituti professionali alberghieri, riunisce 93 associazioni provinciali e territoriali, 20 unioni regionali e più di 11 delegazioni estere.

Un programma ricco di short & long conference, interventi di giornalisti e opinion leader fashion tour con degustazioni tematiche e incontri con aziende e produttori di eccellenze.

Ma non solo, ci sarà spazio anche per il Wine Bar, con le migliori etichette vitivinicole proposte da AIS Sicilia in abbinamento ai piatti realizzati dai Cuochi FIC, Info Idee, con aree tematiche dedicate al mondo del lavoro e delle malattie professionali, al futuro della ristorazione e alla cucina italiana all’estero.

Cooking fest si preannuncia dunque come il salone driver delle nuove tendenze business, per operatori di settore, produttori, compratori e investitori, ma soprattutto sarà il contenitore privilegiato per il pubblico dei food lovers, termometro immediato dell’esigenze del mercato, sempre più attento a cogliere e ricercare la qualità dei prodotti e comprendere le nuove tendenze.

Una location strategica, quella delle Ciminiere, a pochi passi dall’asse dei servizi porto, aeroporto e centro città, con una fermata dedicata che consentirà di avere un maggiore afflusso di visitatori, che potranno raggiungere facilmente il salone, contribuendo in maniera positiva allo sviluppo delle nuove campagne commerciali.

Incontri Btob tra associati, investitori, buyers, istituzioni e mondo delle imprese per promuovere i loro brand in una dimensione globale, allo scopo di garantire un diretto contatto con i nuovi mercati, sviluppare le reti commerciali, incrementare la Brand Awareness nei confronti di un pubblico altamente profilato, creare Networking e vivere un reale momento di confronto tra domanda ed offerta.

Un percorso di puro piacere che consentirà una grande flessibilità espositiva, una vera e propria “sense exeperience”, luogo di ispirazione per capire i nuovi significati, percorsi e dimensioni del cooking business.

Durante i 4 giorni inoltre per i visitatori nella tecnologica “Area Eventi – Le aziende in padella”, si terranno workshop, corsi di degustazione, cooking show, concorsi e laboratori tematici, tenuti da un parterre di relatori d’eccellenza che illustreranno strategie, news e curiosità del settore. Sarà anche possibile conseguire crediti formativi.

Il tutto condito dalle gare di gusto per professionisti che tra effetti speciali, piatti creativi e magnetiche scenografie, saranno sottoposti al giudizio di Chef e maestri di caratura internazionale.

Attesissimo anche l’appuntamento con “Cibo Nostrum 2019” che nell’occasione speciale del 30° congresso della Fic si sposterà nella città di Catania. Il 31 marzo nella cornice della villa Bellini, tra fontane settecentesche, sculture dedicate e viali storici immersi nel verde, centinaia di cuochi provenienti da tutte le parti d’Italia e dall’estero, si esibiranno per beneficenza secondo una tradizione assodata, “la cucina per solidarietà”.

Ma non solo sul palco del teatro Bellini si svolgerà una serata all’insegna dell’alta pasticceria siciliana con i più rinomati chef pâtissier e della lirica con l’esecuzione delle più famose aree d’opera, tra cui quelle del cigno catenese Vincenzo Bellini.

Un momento significativo per il capoluogo etneo le cui ricadute economiche saranno di grande valenza nel settore congressuale e fieristico, permettendo di creare un significativo indotto turistico, favorendo lo sviluppo economico del territorio.

SUDRINK BAR SHOW

Il salone dentro il salone dedicato al mondo del beverage tra distillazione nazionale, masterclass e brand Ambassador

Riflettori puntati anche sul settore del beverage all’interno del Cooking fest, con la superlativa arena del “SUDrink – bar show”, il salone dentro il salone, un expo aperto al settore dei professionisti HO.RE.CA. e SUPER HO.RE.CA., dedicato alle aziende alberghiere, di ristorazione, bar e Catering ma anche a semplici curiosi attirati dal mondo del bar.

Un grande evento strettamente legato al mercato moderno del beverage che per 4 giorni avrà come obiettivo, quello di unire la rappresentanza della distillazione nazionale con l’evoluzione dei locali e dei trend di consumo.

Cuore pulsante del “SuDrink – bar show” sarà la “Tasting Room”, l’area che accoglierà un percorso fatto di distillerie, brand, importatori e distributori. Non solo degustazioni al banco, ma anche tasting guidati da master distiller e brand ambassador delle più rinomate marche del beverage internazionale, che racconteranno culture, storie e tradizioni di territori e prodotti.

Ad arricchire e rendere ancora più stimolante la manifestazione sarà il Fuori Salone, un viaggio serale tra i migliori locali catanesi che, con un programma ricchissimo di eventi, porterà migliaia di visitatori e turisti alla scoperta dei cocktail più gustosi del capoluogo etneo in un vero e proprio tour tra le bellezze del centro storico della città.

