Catania, al via lo sgombero del Cara di Mineo: primi migranti lasciano il centro di accoglienza

7 Febbraio 2019 16:48

Al via oggi i primi trasferimenti: 6 migranti non si sono presentati. Il Cara di Mineo a Catania sarà svuotato entro l’anno

Al via i primi trasferimenti dal Cara di Mineo di Catania. Stamattina presso il Centro di accoglienza è partito il primo bus, con a bordo 25 migranti, diretto al centro di assistenza straordinaria di Trapani. Un secondo bus con a bordo 19 migranti è partito alla volta dei Cas di Siracusa e Ragusa. I migranti, maschi e senza famiglia, erano già stati da tempo informati del trasferimento e ben 6 di loro stamani non si sono presentati, probabilmente avranno già abbandonato la struttura. Quella di oggi è la prima giornata in programma per svuotare il centro di accoglienza. Altri pullman giungeranno dopodomani e il prossimo 27 febbraio per trasferire altri ospiti. Ferma la volontà del vicepremier Salvini di svuotare la struttura catanese: entro il 2019 il centro di accoglienza non ospiterà più migranti.

