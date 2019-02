15 Febbraio 2019 22:25

Caso Diciotti: i grillini hanno deciso di procedere alla consultazione on line che dovrebbe partire da lunedì

Si continua a discutere nel Governo targato Lega-M5S sulla possibilità o meno di procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. I grillini hanno deciso di procedere alla consultazione on line che dovrebbe partire da lunedì. Ricordiamo che l’accusa nei confronti del leader della Lega è di sequestro di persona per aver lasciato in mare 177 migranti.

