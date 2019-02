Caso Diciotti, spopola la petizione online per Salvini: oltre 17 mila firme per il Ministro

2 Febbraio 2019 13:11

Caso Diciotti, spopola la petizioni online “Salvini non mollare”

“Quasi 2000 piazze, 5000 volontari, oltre 17.000 sottoscrizioni online per l’iniziativa #SalviniNonMollare. Un assalto mai visto in favore del ministro dell’Interno che la prossima settimana presenterà la sua memoria difensiva in giunta per le autorizzazioni a procedere in Senato sull’inchiesta legata alla nave Diciotti“. E’ quanto racconta la Lega, relativamente alle iniziative supporto per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “I server fanno fatica a smaltire le richieste abbiamo registrato al momento 130 mila contatti per i quali è in corso lo smaltimento della conferma email”.

