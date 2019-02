Carnevale da guinness a Messina: ambasciatori del gusto al lavoro per la maxi-pignolata da un quintale [FOTO e INTERVISTA]

26 Febbraio 2019 19:21

Carnevale dei record a Messina: a Faro Superiore verrà servita una pignolata gigante alta due metri

Una ne fa, cento ne pensa. È il caso di dirlo quando parliamo di Giuseppe Arena, il mastro gelataio più fantasioso di Messina. Reduce dallo straordinario successo del gelato cozze vongole e delle tantissime kermesse che lo hanno portato in giro per tra Sicilia e Calabria gli scorsi mesi, il maestro Arena ha partorito una “nuova creatura“, pensata per il Carnevale: la pignolata-gelato. Si tratta in assoluto di una bontà a cui è impossibile resistere: biscotto di pignolata amalgamato con gelato di crema bianca di limone e gelato alla gianduia, il tutto rivestito di glassa bianca al limone e glassa nera al cioccolato.

Ma come il nostro Giuseppe ha pronta anche un’altra novità, dalla portata decisamente più consistente e voluminosa: il prossimo 3 marzo a Faro Superiore Giuseppe e i maestri Francesco Arena e Lillo Freni prepareranno una maxi pignolata da guinness, larga 1 metro e alta quasi 2. “Pesa sui 70/80 kg, è il quantitativo esatto per 800/1000 persone“- ci racconta Giuseppe Arena. Ecco l’intervista rilasciata ai nostri microfoni dal mastro gelataio:

Carnevale a Messina, l’intervista al mastro gelataio Giuseppe Arena [VIDEO]

