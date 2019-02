Messina: tutto pronto per il “Carnevale a Piazza Cairoli”

15 Febbraio 2019 13:08

Ancora un’altra iniziativa di Messina Incentro: arriva il “Carnevale a Piazza Cairoli”

Tutto pronto a Messina per il “Carnevale a Piazza Cairoli“. Gli eventi, in programma dal 20 febbraio al 10 marzo, sono promossi dall’associazione dei commercianti Messina Incentro, con la collaborazione della “Messina Sea InSicily” e il patrocinio del Comune di Messina e del Cus Messina. I dettagli dell’iniziativa saranno presentati lunedì 18 febbraio 2019, alle ore 10, presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca. L’iniziativa “Carnevale a piazza Cairoli”, resa possibile grazie al contributo di sponsor privati, si rivolge soprattutto ai più piccoli e vedrà anche il coinvolgimento degli atleti di Enti e società sportive messinesi che si esibiranno in piazza.

A presentare le iniziative ci saranno anche il sindaco di Messina, Cateno De Luca, l’assessore comunale agli spettacoli, Pippo Scattareggia, il presidente di Messina Incentro, Pasquale Amante Santoro, il rappresentante della “Messina Sea InSicily”, Giuseppe D’Angelo, il direttore artistico Teresa Impollonia, nonché i rappresentati del Cus Messina e del Circolo Tennis e Vela di Messina.

L’iniziativa “Carnevale a piazza Cairoli”, resa possibile grazie al contributo di sponsor privati, si rivolge soprattutto ai più piccoli e vedrà anche il coinvolgimento degli atleti di Enti e società sportive messinesi che si esibiranno in piazza.

Valuta questo articolo