Carnevale a Messina, sport e divertimento a piazza Municipio: arrivano quattro campi di mini tennis e due palestre

28 Febbraio 2019 14:56

Sabato a Messina l’iniziativa promossa dal Circolo del Tennis e della Vela e dall’Amministrazione: “Il Gran tennis del Carnevale”

L’assessore di Messina allo Sport Giuseppe Scattareggia ha illustrato oggi ai giornalisti a Palazzo Zanca l’evento “Gran Tennis di Carnevale”. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Circolo del Tennis e della Vela Antonio Barbera, insieme ai maestri di tennis Francesco Caputo e Claudio Carai, e il delegato del Coni di Messina Francesco Giorgio. L’iniziativa, condivisa tra l’Amministrazione comunale e il Circolo del Tennis e della Vela, si svolgerà sabato 2, dalle ore 10 alle 13, in piazza Unione Europea, dove saranno allestiti quattro campi di mini tennis e due palestre. L’evento, aperto a tutti, prevede partite di tennis, bambini vestiti in maschera e la premiazione degli atleti del CTV che si sono distinti per i risultati conseguiti nel corso della stagione.

