Sicilia, vacanze di Carnevale alle isole: Liberty Lines lancia la promozione, sconto del 50% sui biglietti [INFO e DETTAGLI]

22 Febbraio 2019 15:19

Vacanze di Carnevale alle isole in Sicilia, fino al 10 marzo sconto per chi viaggia con Liberty Lines

La compagnia di navigazione veloce Liberty Lines lancia una campagna promozionale per il Carnevale 2019 e applicherà uno sconto del 50 per cento su tutti i biglietti di andata e ritorno che saranno acquistati contestualmente tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2019. “L’iniziativa – dice Paola Iracani, presidente del Consiglio di Amministrazione di Liberty Lines – fa seguito a quella che abbiamo portato avanti con successo in occasione del Natale scorso ed è in linea con la “mission” della nostra compagnia di navigazione che ha grande considerazione delle esigenze dei territori da noi serviti, in particolar modo nel settore della promozione turistica. La festa di Carnevale è molto sentita, soprattutto in alcune comunità isolane e siamo certi che la nostra promozione potrà contribuire alla valorizzazione delle manifestazioni che saranno allestite dalle amministrazioni locali”.

A supporto dell’iniziativa della Liberty Lines, si registra anche la decisione dell’Amministrazione di Favignana che ha predisposto l’esonero della tassa di sbarco, offrendo quindi una ulteriore agevolazione ai passeggeri.

Liberty Lines, durante il periodo invernale, assicura i collegamenti veloci con aliscafi per le isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo), le isole Eolie (Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi) e Ustica.

