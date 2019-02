Carnevale ad Acireale: uno spettacolo interamente dedicato alle vittime di Santa Maria La Scala

25 Febbraio 2019 20:17

La Fondazione Carnevale di Acireale commemora la vittime della tragedia a Santa Maria La Scala

Domani, martedì 26 febbraio, alle 10,30, nella sede della Fondazione Carnevale di Acireale, verranno illustrate le iniziative promosse per commemorare la memoria delle vittime della tragedia verificatasi a Santa Maria la Scala. Una di queste è prevista per giovedì 28, il cui spettacolo serale sarà interamente dedicato agli sfortunati giovani scomparsi. Il presidente della Fondazione, Orazio Fazzio, insieme con i membri del consiglio di amministrazione e il direttore artistico dell’ente, rinnova il proprio sentimento di cordoglio per le giovani vite spezzate.

Valuta questo articolo