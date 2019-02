Il Carnevale di Acireale protagonista a “La vita in diretta” su Rai 1

27 Febbraio 2019 11:58

Le telecamere di Rai 1 al Carnevale di Acireale: oggi pomeriggio il servizio a “La Vita in diretta”

Oggi pomeriggio spazio al Carnevale di Acireale su “La Vita in diretta”, trasmissione Rai tra le più seguite che dedicherà alla manifestazione acese un servizio di Patrizia Fanelli. Frattanto, è iniziato il conto alla rovescia per l’evento riservato ai bambini in maschera, antico concorso del Carnevale di Acireale, secondo storicamente soltanto a quello dei carri allegorici. La tradizionale “kermesse” si terrà venerdì primo marzo, con inizio alle 16, al teatro “Turi Ferro” di via Galatea. Sul palco saliranno bambini che indosseranno costumi confezionati con particolare cura anche da nonne, mamme e zie, a testimonianza di un ampio coinvolgimento che vale a rendere ancora più interessante il concorso, le cui iscrizioni si riceveranno entro la giornata di oggi, nella sede della Fondazione, in via Ruggero Settimo 5. Previsti premi per i primi cinque classificati nelle due categorie, maschi e femmine, omaggi a tutti i partecipanti e spettacoli divertenti per tutti i bambini, non solo per quanti sfileranno.

