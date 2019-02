Stratagemma geniale per stanare pusher: carabiniere si traveste da postino e arresta spacciatore a Catania

5 Febbraio 2019 13:31

Pusher di Catania arrestato da un carabiniere-postino: l’uomo non apriva la porta di casa a sconosciuti

I carabinieri di Catania hanno stanano un pusher 44enne. Per mettere in manette l’uomo i militari hanno fatto ricorso ad uno stratagemma geniale, dal momento che l’uomo era restio ad aprire la porta di casa di casa a sconosciuti. Un carabiniere travestito da postino ha bussato alla sua porta e, una volta entrato, è scattata la perquisizione dei colleghi. Nell’abitazione sono stati rivenuti alcuni grammi di marijuana e 15 grammi di eroina. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 20 euro in contanti. Per il pusher sono scattati gli arresti domiciliari.

