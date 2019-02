Reggio Calabria: dai cantori greci ai web influencers. Sociologia e giornalismo presso la scuola di Bova Marina

23 Febbraio 2019 21:00

Reggio Calabria: Martedi 26 febbraio, un sociologo – Fulvio D’Ascola – e un giornalista – Claudio Cordova incontreranno, nell’aula magna, gli studenti dell’I.I.S. “Euclide “ di Bova marina con il format “Dai Cantori Greci ai Web Influencers”

Martedi 26 febbraio alle ore 10.30 , un sociologo – Fulvio D’Ascola – e un giornalista – Claudio Cordova incontreranno, nell’aula magna, gli studenti dell’I.I.S. “Euclide “ di Bova marina con il format “Dai Cantori Greci ai Web Influencers”. Lo stage è inserito nel programma di Alica Festival, che con il brand #AlicaNelleScuole diffonde le connessioni tra cultura locale e cultura e mondo globale multimediale. Un incontro a due voci, che diventa un viaggio attraverso la comunicazione, partendo dal fascino delle parole e del racconto, dall’antica Grecia fino a giungere ai giorni nostri ed ai “web influencers”, passando attraverso il giornalismo , nella sua evoluzione dalla carta stampata e dalle testate on line e del suo ruolo etico e di denuncia connessa ai reportages video. I due relatori Claudio Cordova e Fulvio D’Ascola , regaleranno gli input per attrarre la bellezza attraverso la conoscenza e la curiosità della cultura, per stimolare ed offrire l’opportunità ai giovani di orientarsi nel mondo giornalistico e della sociologia di prossimità, tra infotainment e storytelling. Slides,video.immagini,musica ,la scuola diventa volano di conoscenze con la richiesta di serietà nella prestazione del servizio e di qualità reale di apprendimenti, con una valutazione reale delle attività degli studenti, che si oppone al disvalore del voto gonfiato. Una sinergia tra il mondo delle professioni e dello sviluppo didattico, vissuto negli aspetti differenti del sapere, realizzato e inserito ad Alica Festival .L’Istituto di Istruzione Superiore “Euclide” di Bova marina diretto dal dirigente scolastico Dott.ssa Carmela Lucisano ,martedì 26 febbraio alle 10.30 coniugherà infotainment,workshop e stage con i cantori greci ed i web influencers,tra tradizione e modernità.

