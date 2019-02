Moda e sapori di Sicilia: imprenditrice lancia la “cannolo bag”

7 Febbraio 2019 15:45

Un imprenditrice in Sicilia lancia la “cannolo bag”: la borsa a forma del dolce più buono e caratteristico della tradizione culinaria sicula

Merletti, nastrini e paillettes, un pizzico di fantasia, talento, e tanta voglia di raccontare attraverso la moda la sua amata Sicilia. Sono tutti gli ingredienti per un creazione fantastica che esalta moda e gusto. A Castellammare la stilista Giusy Di Benedetto, nel suo laboratorio artigianale ha dato vita alla “cannolo bag”, una borsa con la tipica forma del dolce più famoso di Sicilia. La “cannolo bag”, creazione esclusiva e registrata, nasce da lavoro certosino ed eseguito interamente a mano. “Castellammare, la mia Sicilia e le nostre tradizioni – spiega Giusy Di Benedetto all’Ansa-, ispirano le mie creazioni che ho iniziato quasi per gioco. Tengo molto alle mie radici e anche il nome del mio negozio e del mio marchio “Io e..la my sicilian bag” parla di questo. Sono sincera: non mi aspettavo questo successo. Non credevo che sarei stata in grado di ottenere tanto. Adesso partecipo alle fiere, anche fuori dalla Regione e ho tanti consensi come nel caso della ‘cannolo bag’ ad Ischia. A breve sarò a Napoli a presentarla con le altre mie creazioni“.

Valuta questo articolo