Reggio Calabria: presentato alla cittadinanza di Campo Calabro il Bilancio di previsione 2019-2021

5 Febbraio 2019 12:25

Reggio Calabria: verso il bilancio partecipato, presentato alla cittadinanza di Campo Calabro il Bilancio di previsione 2019-2021

In un incontro con la cittadinanza dal titolo “Un bilancio…in Comune”, l’amministrazione comunale di Campo Calabro, nel quadro del programma di “amministrazione condivisa” ha iniziato il percorso verso il bilancio partecipato così come preannunciato nel proprio programma amministrativo. In apertura dell’incontro al quale erano stati invitati i cittadini, le aziende, le associazioni del territorio, il Sindaco Sandro Repaci ha ricordato le tappe che progressivamente dovrebbero portare , negli esercizi finanziari degli anni successivi, a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo dell’ente, puntando ad un sempre più intenso dialogo sociale che costruisca legami fra abitanti ed istituzioni a fra cittadini ed organizzazioni sociali. La prima tappa, giunta a compimento nell’incontro svoltosi al Centro Polifunzionale Comunale, è appunto consistita nella presentazione alla cittadinanza degli esiti del lavoro svolto dall’Amministrazione per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione 19-21 e dello Schema di Bilancio Economico Finanziario, già approvati dalla giunta e di prossima presentazione in Consiglio Comunale. Con l’aiuto di una serie di slide proiettate sullo schermo dell’auditorium, il Sindaco ha presentato i documenti approvati, soffermandosi principalmente sulle azioni previste per il triennio in materia di servizi istituzionali, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto allo studio, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, valorizzazione dei beni e attività culturali, politiche giovanili, sport e tempo libero, turismo, assetto del territorio ed edilizia abitativa, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Per ciascuna linea programmatica, oltre alle risorse dedicate del triennio sono stati presentate le linee di finanziamento alle quali l’amministrazione è stata ammessa tramite bando (valorizzazione dell’area dei forti umbertini, catalogazione dell’archivio storico di recente istituito, implementazione della raccolta differenziata, servizio civile 2018, riqualificazione delle opere di presa per l’acqua potabile, verifica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici) o alla quale conta di accedere attraverso bandi che sono ancora in valutazione (viabilità rurale, riqualificazione degli impianti sportivi, rifacimento viario dei percorsi urbani minori nelle frazioni e creazione del polo culturale in Via S. Angelo attraverso il Bando Borghi , implementazione del Wi-Fi e della videosorveglianza, spazio per gli anziani e taxi sociale, attività a sostegno delle famiglie fragili delle politiche della famiglia, attività culturali musicali). Vicenda a parte è stata sottolineata, nell’intervento del Vice Sindaco Idone quella del recupero delle sedi viarie del centro storico, il rifacimento delle piazze e la ristrutturazione del palazzo comunale già progettate e finanziate ma rinviate al 2020 dal Governo con il Bando Periferie, mentre sono di prossimo avvio gli appalti per il rifacimento delle scuole materne centro, degli spogliatoi del campo di calcio e della struttura geodetica attigua. È toccato al titolare del Bilancio e politiche tributarie Giuseppe Barresi presentare attraverso una semplificazione per tipologia di spesa la sezione 2019 del bilancio di previsione, che dedica la maggiore quota del bilancio (il 38 %) ai servizi alla città (idrico, fognario, rifiuti) il 20 % al personale, il 5% ai mutui, il 21 alla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, il 7 al pagamento delle utenze. Il restante 8% viene diviso fra istruzione, cultura, soccorso civile, imposte, spese elettorali ed istituzionali, contenzioso. Barresi ha precisato che benchè il documento nella sua interezza sia di difficile lettura ai non addetti ai lavori, questa rappresentazione della spesa può già dare una idea precisa di quelle che siano le politiche dell’ente a fronte dei numerosi impegni economici cui fare fronte in una oggettiva condizione di ristrettezza di risorse. Lo spazio dedicato alle osservazioni e richieste di chiarimenti ha registrato una serie di interventi di cittadini in relazione alle politiche della viabilità, chiarimenti su alcuni lavori pubblici e problematiche delle frazioni, sulle destinazioni di alcune economie, sul Piano Strutturale Comunale. Nell’intervento conclusivo di risposta il Sindaco ha ringraziato i cittadini i consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari “Prima di tutto Campo Calabro” e “Per Amore di Campo Calabro” presenti all’incontro. Impegnando l’amministrazione a convocare il prossimo anno, nel percorso verso il bilancio condiviso un analogo incontro ancora prima dell’approvazione in giunta del documento programmatico e dello schema di bilancio.

Valuta questo articolo